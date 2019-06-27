Невеста Кашикчы призвала ввести нефтяное эмбарго против Эр-Рияда

Хатидже Дженгиз, невеста убитого в октябре прошлого года журналиста Джамаля Кашикчы, призывает международное сообщество ввести эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии в качестве санкций против Эр-Рияда.

"Конечно", - заявила она в интервью РИА Новости в ответ на вопрос, считает ли необходимым введение эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии в качестве санкций за убийство Кашикчы.

По ее словам, "необходимо ввести санкции против Саудовской Аравии", передает İslam.az.

"С другой стороны, я еще плохо разбираюсь в том, как это можно сделать, или какие процедуры должны последовать, чтобы ввести санкции против Саудовской Аравии.

Международное сообщество, я уверена, найдет пути. Я верю в то, что Саудовская Аравия должна заплатить за свои деяния и это бессмысленно отрицать или оспаривать доклад ООН", - добавила она.