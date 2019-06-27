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B США прошла aкция протеста против запрета на въезд в страну мусульман

В США прошла акция протеста в 1-ую годовщину признания Верховным судом за президентом Дональдом Трампом права запрещать въезд в страну мусульманам. В акции протеста, организованной Советом по американо-исламским отношениям (CAIR) и прошедшей перед зданием Конгресса США, приняли участие руководители CAIR, сенатор Ильхан Омар, которая является первой женщиной-мусульманкой в Конгрессе США, а также депутаты и представители различных неправительственных организаций.

Директор по связям CAIR Ибрахим Хупер, выступая здесь с речью, назвал признание Верховным судом за президентом Дональдом Трампом права запрещать мусульманам въезд в страну неприемлемым и добавил, что они продолжат вести борьбу вплоть до его отмены.

Сенатор Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар, которая стала первой мусульманкой, вошедшей в состав нижней палаты американского Конгресса, сказала, что Трамп предпринял целый ряд шагов по наращиванию исламофобии. «В ходе предвыборной кампании одним из обещаний Трампа был полный запрет на въезд мусульман в США. По этой причине мы знаем, что этот запрет направлен против мусульман. Мы должны серьезно задуматься над ущербом, который наносит этот запрет нашей стране», - сказала она.

Омар отметила, что они не будут мириться с политикой администрации Трампа в отношении мигрантов.

Позже перед зданием Конгресса были развешаны фотографии семей, пострадавших в результате введенного запрета.


Опубликовано:27 Июнь, 2019  17:05, ]]>Печать]]>
 
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