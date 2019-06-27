Далай-лама о мусульманском будущем Европы

Вся Европа может стать мусульманской или африканской, если мигранты не вернутся в свои страны. Так считает духовный лидер тибетских буддистов. Об этом сообщает Daily Mail.

«Европейские страны должны принять этих беженцев и дать им образование и обучение, но с целью возвращения их на свою землю с определенными навыками», — сказал далай-лама, подчеркнув, что «Европа для европейцев».

В Европе может быть оставлено лишь «ограниченное число» мигрантов, добавил духовный лидер тибетских буддистов.

Далай-лама, лауреат Нобелевской премии мира, и раньше делал противоречивые заявления о миграционном кризисе. Так, в 2016 году он сказал, что в Европе «слишком много беженцев» и что «Германия не может превратиться в арабскую страну».