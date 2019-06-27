Читатель спрашивает: Каково должно быть минимальное количество участников коллективного и пятничного намазов?

За участие в коллективном и пятничном намазе даруется большой саваб. Муджтехиды настойчиво рекомендуют выполнять намаз-джамаат. Если при наступлении выполнения времени намаза несколько человек будут вместе, им лучше определить имам-джамаата, и выполнить намаз коллективно. Для выполнения коллективного намаза достаточно двух человек. То есть достаточно, если за имамом будет стоять один человек. Для выполнения пятничного намаза необходимо наличие 5-ти человек – имама и 4-х человек, следующих за ним в молитве.