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Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Известия", об этом говорится в письме замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. По информации издания, сейчас создаются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями, в качестве которого может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".

Как заявил Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо создание рынка рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли. По мнению депутата, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может достичь 50 процентов, тогда как на данный момент показатель держится на уровне десяти процентов.

По словам одного из источников газеты, на платежи в рублях и юанях будут переходить также и по уже заключенных в долларах контрактам.


Опубликовано:28 Июнь, 2019  08:09, ]]>Печать]]>
 
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