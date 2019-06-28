Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Известия", об этом говорится в письме замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. По информации издания, сейчас создаются новые механизмы расчетов между российскими и китайскими предприятиями, в качестве которого может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".

Как заявил Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо создание рынка рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли. По мнению депутата, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может достичь 50 процентов, тогда как на данный момент показатель держится на уровне десяти процентов.

По словам одного из источников газеты, на платежи в рублях и юанях будут переходить также и по уже заключенных в долларах контрактам.