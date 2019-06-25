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Новости » Точка зрения

Исполняется годовщина шахады имама Джафара Садига (а)

Нынешней ночью, 25 Шавваля, стал шахидом 6 имам мусульман – имам Джафар Садык (а).

По информации islam.az, имам родился в 83 году по хиджре в 17 день месяца Рабиуль-авваль. Ему было 34 года, когда стал шахидом отец – имам Багир (а). Начиная с того момента, в течение 31 года он был имамом мусульман, прилагал все усилия, чтобы донести истинную суть Корана до человечества. В результате неимоверного героизма и терпения, имам смог учредить в Медине огромный для тех времен учебный центр. Со всех концов света люди съезжались в Медину, чтобы воспользоваться возможностью поучиться у имама. Они получали информацию не только об истинном Исламе, а также о мирских науках. В разное время у имама было 4 тысячи учеников. Он выпестовал очень много видных ученых в различных областях науки. Жизнь Имама Джафар Садыка (а) – категорический ответ тем, кто выдвигает бредовые идеи антинаучной доктрины Ислама.

Имам Джафар Садык (а) приложил очень много усилий для воплощения в жизнь тезисов Ислама, завещаний Пророка (с). И не случайно, что шиизм также называют джафаризмом, а шиитов – джафаритами.

Иногда силы, жаждущие внести раскол в ряды мусульман, а также невежественные мусульмане противопоставляют Имам Джафар Садыка (а) и имам Хусейна (а), представляя их носителями полярных идей. Имам Джафар Садык (а) – проповедник науки и культуры, сторонник мира и благоденствия, имам Хусейн – символ джихада и борьбы, отваги и мужества. Однако все 12 имамов мусульман являются неотъемлемыми и одинаковыми составляющими Ахли-бейта (а). Того самого Ахли-бейта (а), который, как велит Аллах в Коране, пречист от всякой скверны. Без сомнения, если бы на долю имама Джафар Садыка (а) выпало испытание Кербалой, он пошел бы по стопам своего прадеда. В то же время, если бы на долю имам Хусейна (а) выпала участь жить при халифах Хашим ибн Абдульмалике или Йазиде ибн Валиде, он бы направил все свое внимание просвещению мусульман той эпохи. Словом, насколько имам Джафар Садык (а) "хусейнит", настолько имам Хусейн (а) "джафарит".

Имам Джафар Садык (а) был отравлен по приказу аббасидского халифа Мансура и стал шахидом в 25 день месяца Шавваль в 148 году по хиджре.


Опубликовано:28 Июнь, 2019  12:03, ]]>Печать]]>
 
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