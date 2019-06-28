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Многоженцы не смогут стать гражданами Германии

Многоженцам и тем, кто не перестроил свой жизненный уклад под немецкий быт, гражданство предоставляться не будет.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Hurriyet, соответствующие поправки внесены в закон о предоставлении гражданства Германии.

Отметим, что проект поправок был принят 28 июня.

Согласно поправкам, иностранцам, которые были членами каких-либо террористических группировок, будет отказано в гражданстве, иностранцы, которые получили гражданство Германии, но потом боролись в рядах террористических группировок, также будут лишены гражданства.

Те, кто при получении гражданства Германии предоставил госструктурам заведомо ложную информацию, будут депортированы из страны. Повторный въезд в Германию таких лиц будет под запретом не 5 лет, как это было прежде, а 10. Член партии зеленых Филиз Полат заявил, что поправки в закон нанесут вред миграционной политики Германии. По его словам, тем самым Германия вернулась к образцу 1980 года.

Чтобы поправки вступили в силу, они должны быть утверждены Бундестагом.


Опубликовано:28 Июнь, 2019  14:28, ]]>Печать]]>
 
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