Зеленский намерен перенести столицу Украины

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что сотрудники администрации президента Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу в другой город.

«Сегодня еще гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться, - столицу надо перенести. Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место», - заявил он.

По его словам, это «официальное заявление партии Зеленского».

При этом В.Рабинович назвал сложившуюся ситуацию «анекдотом».