США перебрасывают истребители в Катар из-за Ирана

США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд, расположенную в Катаре, истребители пятого поколения F-22.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командование ВВС Центрального командования Соединенных Штатов.

Как отмечается, самолеты данного типа будут там располагаться, чтобы защитить американские силы.

Причем на появившихся снимках видны как минимум три истребителя на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Уточняется, что Аль-Удейд является главной американской базой на Ближнем Востоке, где располагаются несколько тысяч военных США.

Подчеркивается, что данная переброска произошла на фоне обострения отношений США и Ирана.