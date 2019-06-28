Читатель спрашивает: Кто состоит в секте «Свидетели Иеговы» и каковы их особенности?

«Свидетели Иеговы» - это христианская секта миссионерской направленности. Исследователи считают, что она принадлежит к протестантской ветви христианства. Традиционная церковь отвергает эту секту. В России, Китае и ряде исламских стран деятельность «Свидетелей Иеговы» запрещена. Всего в мире насчитывается около 8 миллионов членов секты. В основе вероучения секты заложены идеи, противоречащие Исламу и даже другим монотеистическим религиям. Члены секты отказываются от военной службы, избегают общения с представителями иных религий, не отмечают государственные праздники и дни рождений, отказываются от переливания крови даже в лечебных целях.

«Свидетели Иеговы» вела активную работу в Азербайджане в 1990 – 2000-х годах. Впоследствии их деятельность была ограничена. В настоящее время секта в Азербайджане официально не зарегистрирована.