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Новости » Ислам в вопросах

Кто состоит в секте «Свидетели Иеговы» и каковы их особенности?

Читатель спрашивает: Кто состоит в секте «Свидетели Иеговы» и каковы их особенности?

«Свидетели Иеговы» - это христианская секта миссионерской направленности. Исследователи считают, что она принадлежит к протестантской ветви христианства. Традиционная церковь отвергает эту секту. В России, Китае и ряде исламских стран деятельность «Свидетелей Иеговы» запрещена. Всего в мире насчитывается около 8 миллионов членов секты. В основе вероучения секты заложены идеи, противоречащие Исламу и даже другим монотеистическим религиям. Члены секты отказываются от военной службы, избегают общения с представителями иных религий, не отмечают государственные праздники и дни рождений, отказываются от переливания крови даже в лечебных целях.

«Свидетели Иеговы» вела активную работу в Азербайджане в 1990 – 2000-х годах. Впоследствии их деятельность была ограничена. В настоящее время секта в Азербайджане официально  не зарегистрирована.


Опубликовано:29 Июнь, 2019  09:23, ]]>Печать]]>
 
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