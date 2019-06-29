ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли во время намаза произнести тасбихати-арбаа один раз? Можно ли во время намаза произнести тасбихати-арбаа один раз?
Верно ли, что молитвы принимаются в определенное время и молиться надо именно тогда? Верно ли, что молитвы принимаются в определенное время и молиться надо именно тогда?
Имам Али (а): «Воздерживайтесь от пустых мечтаний. Потому что... Имам Али (а): «Воздерживайтесь от пустых мечтаний. Потому что..."
Верно ли, что стрижка волос беременной женщины может привести к ранней смерти ребенка? Верно ли, что стрижка волос беременной женщины может привести к ранней смерти ребенка?
Действительно ли в Коране Аллах осудил поэтов? Действительно ли в Коране Аллах осудил поэтов?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июн.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

В ходе беспорядков в Аль-Кудсе пострадали около 80 палестинцев

По меньшей мере 80 палестинцев получили ранения в ходе акций протеста в городке Аль-Асавия в Аль-Кудсе.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, израильские военнослужащие применили против протестующих пули и слезоточивый газ.

В городке также проходят массовые аресты палестинцев.

Столкновения начались в четверг после убийства 20-летнего Мохаммеда Обейда, который был застрелен.

Отметим, что в пятницу израильская полиция временно закрыла доступ в мечеть "Аль-Акса" в в Аль-Кудсе после окончания пятничной молитвы.

В ходе начавшихся беспорядков был использован слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Около двадцати человек были арестованы, а доступ в мечеть прекращен на четыре часа.


Опубликовано:29 Июнь, 2019  14:49, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
29 Июнь, 2019
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 40 млн. долларов
29 Июнь, 2019
В Афганистане боевики убили более 20 военных
29 Июнь, 2019
Во Франции рекордная температура: +45,9 С
29 Июнь, 2019
США перебрасывают истребители в Катар из-за Ирана
28 Июнь, 2019
Зеленский намерен перенести столицу Украины

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
29 Июнь, 2019

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 40 млн. долларов
29 Июнь, 2019
В ходе беспорядков в Аль-Кудсе пострадали около 80 палестинцев
29 Июнь, 2019

В Афганистане боевики убили более 20 военных
29 Июнь, 2019

Кто состоит в секте «Свидетели Иеговы» и каковы их особенности? Ислам в вопросах
29 Июнь, 2019
Во Франции рекордная температура: +45,9 С
29 Июнь, 2019
США перебрасывают истребители в Катар из-за Ирана
28 Июнь, 2019
Зеленский намерен перенести столицу Украины
28 Июнь, 2019
Многоженцы не смогут стать гражданами Германии
28 Июнь, 2019

Нынешней ночью исполняется годовщина шахады имама Джафара Садига (а)
28 Июнь, 2019
Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах
28 Июнь, 2019

Каково должно быть минимальное количество участников коллективного и пятничного намазов? Ислам в вопросах
28 Июнь, 2019

Сенат США запретил передачу Турции F-35
28 Июнь, 2019
Во Франции у мечети произошла стрельба
27 Июнь, 2019
Далай-лама о мусульманском будущем Европы
27 Июнь, 2019
B США прошла aкция протеста против запрета на въезд в страну мусульман
27 Июнь, 2019
Невеста Кашикчы призвала ввести нефтяное эмбарго против Эр-Рияда
27 Июнь, 2019
Саудиты получили российские «Солнцепеки»
27 Июнь, 2019
Атамбаева лишили статуса экс-президента
27 Июнь, 2019

Верно ли, что стрижка волос беременной женщины может привести к ранней смерти ребенка? Ислам в вопросах
27 Июнь, 2019
Россия огласила сроки поставок Турции первых С-400
27 Июнь, 2019
Иран ответил на угрозы Трампа
26 Июнь, 2019
Трамп: Война с Ираном закончится быстро
26 Июнь, 2019
ФСБ предотвратила теракт и уничтожила боевика ИГИЛ
26 Июнь, 2019
Предсказана гибель тысяч людей от адской жары
26 Июнь, 2019
В Афганистане убили двух американских солдат
26 Июнь, 2019
Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
26 Июнь, 2019

Верно ли, что молитвы принимаются в определенное время и молиться надо именно тогда? Ислам в вопросах
26 Июнь, 2019
С начала боев под Триполи в Ливии погибли 739 человек
26 Июнь, 2019
Саудовский спецназ захватил эмира ИГ в Йемене
25 Июнь, 2019
В Армении суд арестовал экс-президента
25 Июнь, 2019
Объявлена зарплата президента Зеленского
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com