В ходе беспорядков в Аль-Кудсе пострадали около 80 палестинцев

По меньшей мере 80 палестинцев получили ранения в ходе акций протеста в городке Аль-Асавия в Аль-Кудсе.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, израильские военнослужащие применили против протестующих пули и слезоточивый газ.

В городке также проходят массовые аресты палестинцев.

Столкновения начались в четверг после убийства 20-летнего Мохаммеда Обейда, который был застрелен.

Отметим, что в пятницу израильская полиция временно закрыла доступ в мечеть "Аль-Акса" в в Аль-Кудсе после окончания пятничной молитвы.

В ходе начавшихся беспорядков был использован слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Около двадцати человек были арестованы, а доступ в мечеть прекращен на четыре часа.