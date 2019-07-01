США и талибы обсудили вывод иностранных войск из Афганистана

Новый раунд переговоров Соединенных Штатов и движения "Талибан" (запрещено в РФ), в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе вывод иностранных войск из Афганистана, состоялся в Дохе.

Об этом сообщил в воскресенье МИД Катара, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Государство Катар провело "новый раунд переговоров между США и афганским движением "Талибан" в дополнение к предыдущим раундам в Дохе, которые были направлены на поиск дипломатического пути для достижения мира и стабильности в Афганистане", говорится в сообщении.

Как указало внешнеполитическое ведомство, "в ходе этого раунда переговоров стороны обсудили вывод иностранных войск из Афганистана", неиспользование территории республики против Соединенных Штатов или любой другой страны, "участие в межафганском диалоге и переговорах, а также всеобъемлющее прекращение огня". Во вступительном слове стороны подчеркнули обоюдное желание добиться ощутимого прогресса, сообщает ведомство.

Катар, являющийся посредником в этом процессе, приветствовал нынешний раунд консультаций между США и талибами, назвав это важным событием в мирных переговорах по Афганистану. "Катар выразил надежду, что переговоры достигнут желаемых результатов для обеспечения прочного мира в Афганистане", - говорится в сообщении.

Седьмой раунд переговоров между США и афганским радикальным исламистским движением "Талибан" был запланирован на 29 июня.