Аэропорт в Триполи прекратил работу из-за авиаудара

Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи прекратил авиасообщение из-за авиаудара, заявило руководство воздушной гавани, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Авиасообщение в аэропорту Митига прекращено до дальнейшего извещения из-за авиаудара по нему", - говорится в сообщении руководства аэропорта в Facebook.

Кем из противоборствующих сторон Ливии нанесен удар, не сообщается.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.