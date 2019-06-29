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Новости » Ислам в вопросах

Может ли муж запретить супруге совершать намаз и поститься?

Читатель спрашивает: Может ли муж запретить супруге совершать намаз и поститься?

По исламской религии, некоторые члены семьи  должны повиноваться другим членам семьи, не ослушиваться их. Например, ребенок должен слушаться родителей, жена мужа. Но есть и пределы этого послушания. Если родитель заставляет своего ребенка, муж свою жену совершать грех, или не разрешает совершать обязательное (фарз) богослужение, нельзя этому подчиняться. Ежедневные намазы и орудж месяца Рамазан  важны для каждого, и никто не может это запретить другому. Но не следует проявлять в этом деле непослушание в грубой форме, лучше проявить дружелюбие и пойти на мировую, объяснить все. Отметим, что этот вопрос относится к обязательному богослужению. А во время желательных  намазов и оруджей женщине обязательно следует получить согласие мужа.


Опубликовано:1 Июль, 2019  04:34, ]]>Печать]]>
 
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