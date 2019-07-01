В Индонезии задержали лидера крупнейшей террористической организации

Правоохранительные органы Индонезии арестовали предполагаемого главаря крупнейшей в Азии террористической группировки «Джемаа Исламия», который находился в розыске почти 16 лет.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС, информация об этом распространена местными полицейскими источниками.

«Пара Виджаянто был арестован в прошлую субботу в своем доме в городе Бекаси. В его доме было обнаружено холодное оружие, конфискована литература, а также видеозаписи», - сообщил источник в полиции. Других деталей пока не приводится.

Правоохранительные органы Индонезии вели поиски Виджаянто с 2003 года по обвинению в причастности к ряду террористических атак, в том числе самой кровопролитной на курортном острове Бали в 2002 году.