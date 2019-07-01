Назревает серьезное обострение отношений между Ливией и Турцией

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила над аэропортом Митига в столице Триполи турецкий беспилотник, что привело к прекращению авиасообщения в воздушной гавани.

«Наши истребители атаковали турецкий БПЛА во время его взлета и уничтожили его на взлетно-посадочной полосе военной части аэропорта Митига», - говорится в сообщении информационной службы ЛНА в Facebook.

ЛНА утверждает, что данный беспилотник был подготовлен для ударов по ее позициям.

Ранее руководство международного аэропорта Митига заявило, что авиасообщение в аэропорту прекращено до дальнейшего извещения из-за авиаудара по нему.

Помимо этого, сторонники Хафтара арестовали 6 турецких граждан и закрыли турецкие магазины в некоторых городах востока Ливии. Турция грозится принять ответные меры.