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Новости » Точка зрения

Завтра произойдет солнечное затмение. Выполнять ли намаз-аят?

Завтра произойдет полное солнечное затмение.

Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА Орхан Салехли, полное затмение солнца придется на 2-3 июля.

Природное явление начнется 2 июля в 20:55 по местному времени и завершится 3 июля 01:50.

Как известно, согласно шариатским указаниям, при определенных природных катаклизмах, в том числе и солнечном затмении, следует выполнять предусмотренный для таких случаев специальный намаз-аят. Однако завтра для верующих жителей Азербайджана этого делать не следует. Дело в том, что солнечное затмение будет ясно видно из Южной Америки, Чили, Аргентины и с юга Тихого океана. С территории Азербайджана же не удастся наблюдать за природным явлением. А потому и надобности в намазе-аят нет.

Очередное затмение придется на 26 декабря.

Отметим, что первое солнечное затмение произошло 6 января этого года.


Опубликовано:1 Июль, 2019  15:08, ]]>Печать]]>
 
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