В Ливии освобождены турецкие граждане

Задержанные в Ливии шесть граждан Турции освобождены, сообщает NTV Turk.

Сообщается, что МИД Турции подтвердил освобождение граждан страны. Также сообщается, что освобожденные турецкие граждане будут доставлены домой.

Отметим, что министерство иностранных дел Турции в воскресенье заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) задержала шесть турецких граждан.

Напомним, что ранее силы генерала Халифы Хафтара задержали в Ливии ряд граждан Турции. Представитель ставки генерала Хафтара Ахмет Бузейд аль-Мисмари ранее заявил о готовности нанести удар по любым судам под турецким флагом, приближающимся к берегам Ливии.

По его словам, «ливийцы воспринимают Турцию и турецких граждан в качестве противника, а турецкие компании, вкладывающие инвестиции в ливийскую экономику, подвергнутся санкциям».

В вою очередь вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что «Анкара ожидает незамедлительного освобождения своих граждан. В противном случае Турция может нанести законный удар по силам Хафтара в рамках международного права».