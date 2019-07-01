ВВС Турции нанесли удары по террористам в Ираке

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов ПKK в районе Авашин-Басьян на севере Ирака, нейтрализовано два террориста, передает «Анадолу».

Удары нанесены в координации со штабом операции Pençe, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

В результате операции также уничтожены огневые точки и укрытия террористов.

Операция Pençe, которой руководит министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, началась в иракском районе Хакурк в ночь на 28 мая с артподготовки.

В первые недели операции на севере Ирака уничтожены десятки террористов ПКК.