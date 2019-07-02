Жертвами теракта в Кабуле стали шесть человек

Шесть человек погибли и более сотни пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в столице Афганистана в понедельник.

Как передаёт Islam.az, такие данные приводятся в официальном заявлении афганского министерства внутренних дел.

Как отметил официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, жертвами теракта стали два полицейских и четыре гражданских лица. Он указал, что, по последним данным, более 100 человек, пострадавших при взрыве в центре Кабула, доставлены в госпитали столицы. Рахими добавил, что во время операции по обезвреживанию боевиков, участвовавших в атаке, более двухсот мирных жителей были срочно эвакуированы из района, где прогремел взрыв.