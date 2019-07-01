Читатель спрашивает: Почему на грудь покойника кладут зеркало?

Шариатом предусмотрены некоторые указания относительно покойника. Обязательными из них являются гусль, заворачивание в саван, намаз-джаназа и погребение в соответствии с шариатом. Кроме того, есть и некоторые желательные деяния. Относительно расположения зеркала на груди покойника в шариате ничего не сказано. По всей видимости, это связано с национальными обычаями. Согласно традициям, зеркало кладут на грудь покойника до погребения, когда тело находится еще дома. Скорее всего, это объясняется попыткой обнаружить факт клинической смерти. Как известно, при клинической смерти тело лишается всех функций, сохраняется лишь слабое дыхание. В таком состоянии человека можно посчитать умершим и предать земле. В прошлом врачи для подтверждения факта смерти использовали зеркало, приблизив его к лицу человека. Если зеркало потело, то это означало, что человек жив. Может быть, что обычай класть на покойника зеркало связано именно с этим.