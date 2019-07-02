Премьер Ирака приказал силам Хашд-Шаби войти в состав ВС

Главнокомандующий ВС, премьер Ирака Адил Абдул-Мехди отдал приказ о присоединении сил Народных добровольцев (Хашд-Шаби), воевавших против ИГ, в состав ВС страны.

В соответствии с приказом, силы Хашд-Шаби обязаны приостановить свою политическую, экономическую, культурную и другие виды деятельности.

Силы Хашд-Шаби должны полностью переформатироваться в военную струтуру.

Члены Хашд-Шаби, не желающие влиться в структуру ВС, могут сдать оружие и заняться политической, экономической, культурной или другим видом деятельности.

Один из известных политических и религиозные деятелей Ирака Муктада Садр, а также Шейх Гейс Хазали поддержали данный приказ премьера Ирака.

Отметим, что силы Хашд-Шаби в соответствии с фетвой, вынесенной аятоллой Систани, были созданы в 2014 году, когда были осуществлены атаки ИГ.