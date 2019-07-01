Глава МИД Израиля впервые посетил с официальным визитом ОАЭ

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в Абу-Даби (ОАЭ) принял участие в заседании руководства страны, посвященном теме безопасности и разведки.

Как передает Islam.az, об этом сообщается на официальном сайте МИД Израиля.

Исраэль Кац также принял участие в климатической конференции ООН.

Подчеркивается, что это первый визит израильского чиновника такого уровня в Объединенные арабские эмираты.

В ходе визита в ОАЭ глава МИД Израиля встретился с генсеком ООН Антонио Гутерришем, а также с правительственными чиновниками ОАЭ. Среди прочего, обсуждались региональная ситуация, а также ядерная проблема Ирана.

По словам Исраэля Каца, он нашел взаимопонимание по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере хай-тека, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, а также борьбе с терроризмом.