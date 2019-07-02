Трамп: Иран играет с огнем

Иран, превысив уровень обогащения Ирана, играет с огнем.

Как передает Islam.az со ссылкой на RT, об этом заявил президент США Дональд Трам на заседании в Белом Доме.

Президент США, в одностороннем порядке вышедший из ядерной сделки с Ираном, таким образом прокомментировал сообщение о том, что масса обогащенного Ираном урана достигла 300 килограммов.

Отметим, Иран 8 мая 2019 года объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по ядерной программе страны — в части, касающейся нераспространения обогащенного урана, и дал европейским странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана по продаже нефти, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Иран в качестве первого предупреждения довел массу обогащенного урана до 300 килограммов.