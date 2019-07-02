Сирия направила в ООН жалобу на атаки со стороны Израиля

Израиль осуществляет атаки на Сирию. Своими атаками Израиль стремится к тому, чтобы в Сирии продолжались нестабильность, противостояние и гражданская война. Совет Безопасности ООН несет ответственность перед Сирией и должен принять меры для пресечения подобных деяний.

Как передает Islam.az со ссылкой на SANA, подобные факты были отражены в заявлении Министерства иностранных дел Сирии и в жалобе, направленной в ООН.

Сирийский МИД, направил жалобы генеральному секретарю ООН Анатонио Гутеррешу и Совет Безопасности ООН, в которых содержится требования принятия жестких мер в отношении израильской агрессии.

Напомним, что в ночь 1 июля Израиль совершил ракетный обстрел окрестностей Дамаска и провинции Хомс.

В результате обстрела погибли 15 человек, в том числе 6 гражданских лиц.