Читатель спрашивает: Правдивы ли хадисы, повествующие об огромном савабе за определенные деяния или чтение некоторых сур?

Во-первых, отметим, что невозможно сразу же сказать о верности хадисов, тщательно не проанализировав текст и документы каждого из них в отдельности.

Во-вторых, большинство хадисов по этой тематике сказаны с целью поощрить людей. Непорочные использовали этот метод, чтобы разъяснить людям, насколько большим савабом наделяется то или иное деяние. Точно так же мы используем выражение наподобие «я жду тебя целый час», «я занимаюсь этим всю жизнь», «я говорю тебе об этом всю вечность» и т.д.

В-третьих, нас не должны удивлять размеры саваба. Мы не должны забывать, что наши грехи постоянно «стирают» заслуженные нами савабы.