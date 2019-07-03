В Израиле начались массовые протесты эфиопских евреев

В Израиле прокатилась волна протестов после того, как полиция застрелила молодого эфиопского еврея.

Как передает Islam.az со ссылкой на Аль-Джазиру, противостояния между полицией и эфиопскими евреями произошли в ряде городов, в том числе в Тель-Авиве, Ашкелоне,Бир-Шеве, Ашдоде и Хайфе.

Сообщается, что протестующие, перекрыв дороги, выражают протест против проведения правительством политики дискриминации. Участники акции требуют наказать застреливших юношу полицейских, а также виновников аналогичных преступлений.

В связи с этим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетанъяху на официальной странице в twitter призвал протестующих прекратить столкновения, открыть дороги и добиваться решения данной проблемы законным путем.

Отмечается, что в ходе протестов есть пострадавшие и арестованные.