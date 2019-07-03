В Сиднее задержаны подозреваемые в подготовке терактов сторонники ИГ

В Сиднее задержаны предполагаемые сторонники ИГ, которые подозреваются в подготовке серии терактов, сообщает Associated Press.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, по предварительной информации, за одним из подозреваемых, вернувшимся в страну из Ливана, полиция следила в течение года. 20-летний молодой человек, по данным следствия, планировал нападения на полицейские участки, суды, церкви.

По подозрению в причастности к подготовке также были задержаны ещё двое человек.

В ноябре 2018 года сообщалось, что полиция в Мельбурне арестовала троих подозреваемых в подготовке теракта.