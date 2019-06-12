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Новости

Первое видео ИГИЛ из Азербайджана

Накануне ИГИЛ опубликовало видеоприсягу азербайджанских боевиков лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади. Считается, что это первое видео ИГИЛ из Азербайджана, передает Islam.az со ссылкой на haqqin.az.

По информации SITE Intelligence Group, на видеозаписи продолжительностью 39 секунд видны трое мужчин, чьи лица закрыты черной материей. На фоне за их спинами - символика террористической организации, в руках у каждого из мужчин автомат.

Мужчины произносят текст присяги, произнося имя лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. "Джихадисты дежурно рассказали о стойкости боевиков ИГ в Багузе, различных союзах врагов, в том числе России, в войне против группировки и присягнули главарю ИГ, - описывает смысл слов на видео Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков.


Опубликовано:3 Июль, 2019  12:39, ]]>Печать]]>
 
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