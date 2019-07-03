ООН назвала авиаудар по Триполи военным преступлением

Авиаудар по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи можно расценивать как военное преступление.

Об этом заявил на официальном сайте UNSMIL спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе.

По данным миссии ООН в Ливии (UNSMIL), в результате авиаудара погибли 44 человека, более 130 пострадали.

«Этот удар очевидно достиг уровня военного преступления» - отметил Г.Саламе, призвав немедленно прекратить все нарушения и нападения на мирных жителей и инфраструктуру, особенно системы здравоохранения.

Спецпосланник также призвал международное сообщество осудить это преступление и ввести соответствующие санкции против тех, кто приказал нанести авиаудар, выполнил приказ и поставил оружие для его исполнения.

Напомним, что командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева». В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.