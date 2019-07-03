Нетаньяху: Израиль готовится к военной операции в Газе

Глава правительства и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с ситуацией на границе с сектором Газа созвал заседание военно-политического кабинета, пишет NEWSru.co.il.

Кроме того, Нетаньяху встретился с некоторыми главами приграничных населенных пунктов. Но не все главы местных советов согласились на встречу с премьером.

"Наша политика ясна: мы хотим вернуть перемирие, но при этом готовимся к широкомасштабной военной операции, если таковая потребуется", - заявил по окончании заседания глава израильского правительства.