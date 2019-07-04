В Ираке ликвидированы 8 боевиков

По меньшей мере восемь боевиков ликвидированы на западе Ирака в ходе операции силовиков и авиаудара международной коалиции.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.

"Силы бригады "Хашд Хадиса", находящиеся в составе командования штаба операций аль-Джазиры, ликвидировали четырех террористов и уничтожили их транспортное средство во время розыскных работ в районе аль-Халькум к востоку от (города – ред.) Акашат", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Кроме того, сообщается, что четыре террориста ликвидированы к югу от озера Сунейсила к востоку от границ с Сирией при ударе с воздуха авиации международной коалиции.