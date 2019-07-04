В Сирии взорвался заминированный мотоцикл: есть жертвы

На юге Сирии в результате теракта погибли несколько человек.

Заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават в городе Сувейда, есть раненые, сообщает РИА Новости.

Губернатор Сувейды Амир аль-Аши сообщил, что теракт произошел в 21:10 по местному времени (22:10 по бакинскому времени).

По его словам, заминированный мотоцикл взорвался на оживленной улице Канават напротив церкви.

«На этой улице всегда много людей», - отметил аль-Аши.

По его словам, жертвами трагедии стали три человека, семеро получили ранения различной степени тяжести.