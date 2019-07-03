Читатель спрашивает: Каково отношение Ислама к обряду «чылдаг»?

Согласно широко распространенному в народе обычаю, переживших испуг людей водят в «чылдаг». В большинстве случаев там используют метод вспугивания человека, например, прикасаются тлеющей палочкой определенных точек на теле, разбивают за спиной стеклянную посуду. Эти действия напрямую не связаны с религией. Неверно связывать обряд «чылдаг» с Исламом. Однако Ислам не отвергает подобный метод лечения. Как известно, среди психологических методов лечения вспугивание (создание легкого шока) считается одним из действенных методов. В некоторых случаях «чылдаг» действительно устраняет чувство пугливости. Но во всех случаях, наряду с чылдагом, следует обратиться и к профессиональному врачу.