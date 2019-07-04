Путин поставил Зеленскому условие

Если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет переговоры с соотечественниками на Донбассе, то возможно улучшить диалог между Москвой и Киевом, а также отношения между Россией и Украиной.

По его словам, если В.Зеленский начнет прямые контакты со своими соотечественниками на Донбассе и перестанет называть их сепаратистами, а также если украинское правительство выполнит обязательства по Минским соглашениям, то конструктивный диалог с Киевом возможен.

В.Путин отметил, что граждане Украины ждут от В.Зеленского и его команды не заявлений, а реальных действий, скорейших положительных изменений.