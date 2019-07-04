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Самолет экстренно сел из-за «бога» на борту

Самолет авиакомпании Delta, следовавший рейсом Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) — Нью-Йорк, вернулся в аэропорт вылета из-за называвшего себя богом дебошира на борту. Сообщение местной полиции передает Asia One в четверг, 4 июля.

По данным издания, неадекватный пассажир безуспешно пытался влезть в кабину пилота, вел себя агрессивно во время полета и постоянно кричал: «Я бог! Сан-Хуан исчезнет завтра. Я пришел, чтобы спасти этот мир и положить конец терроризму!»

Пилот принял решение вернуться в Пуэрто-Рико из-за поведения пассажира, там его уже ожидали правоохранители. «Богом» оказался 30-летний Карлос Рамирес. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.

«Delta благодарит экипаж рейса номер 579 за профессионализм и оперативность. Стюардессам удалось быстро усмирить этого человека с помощью пассажиров», — прокомментировали инцидент в авиакомпании.

В результате произошедшего самолет прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке двумя часами позднее.


Опубликовано:4 Июль, 2019  12:21, ]]>Печать]]>
 
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