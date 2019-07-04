Махмуд Аббас: Палестина не примет посредничество и план США

Все уже закончилось. Точно так, как безрезультатно завершилось заседание в Манаме, «План соглашения века» США также останется безрезультатным. После этого Америка потеряла свою роль в качестве посредника. Мы никогда не примем план США.

Oб этом в интервью заявил лидер Палестинской Автономии Махмуд Аббас.

Он сообщил, что впредь не будут приниматься ни сами США в роли посредника, ни подготовленные ими планы.

Резко осудив односторонние действия США, касающиеся Палестины и Кудса, Махмуд Аббас обозначил действия, которые должны будут предприняты США в дальнейшем:

«Администрация Трампа должна принять принцип учреждения двух государств, Восточный Кудс должен стать столицей Палестины, должны быть приняты международные резолюции по Палестине.

Отметим, что Администрация Трампа выдвинула новый план, в котором не было упомянуты проведенное заседание в Бахрейне, где было сказано об учреждении государства Палестины, статус Кудса, возвращение 5,5-6 млн палестинских беженцев на родину и другие проблемы палестинцев.

На первом этапе "Плана соглашения века" говорится только об оказании помощи палестинским беженцам.