Хуситы вновь атаковали саудовские аэропорты

Йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом, что привело к сбою в их работе, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе воздушной операции удалось точно поразить аэропорт в Абхе, воздушное движение в аэропорту было прервано", - отметил представитель хуситов. Аналогичный обстрел с использованием беспилотника, по его словам, был предпринят и по региональному аэропорту в Джизане. По его словам, удалось поразить "чувствительные военные цели в аэропортах".

По данным йеменских мятежников, саудовским авиационным властям пришлось перенаправить четыре рейса из Эр-Рияда, Даммама и Джидды в другие аэропорты. Военный представитель хуситов подчеркнул, что они продолжат наносить удары по аэропортам, которые используются для военных целей. При этом он предупредил гражданских лиц о необходимости держаться подальше от этих мест.