Читатель спрашивает: Кем были бувейхиты?

Бувейхиты (их также именуют Али-Буйа или же Дейламиты) – одна из известных династий, правящих в средние века на мусульманском Востоке. Бувейхиты происходили из области Дейлам, что на юге Каспийского моря. Вначале бувейхиты служили в качестве полководцев в армиях различных государств, а затем начали строительство собственного. В 10 веке три брата из династии бувейхитов – Али, Хасан и Ахмад начали активную фазу завоеваний. За короткий период они захватили огромные территории, включая нынешний Иран. В 945 году бувейхиты вошли в Багдад, покорив абаситский халифат. Хоть халиф формально и оставался на своем посту, власть принадлежала бувейхитам. В их бытность шиизм стремительно развивался, особенно в Багдаде. Такие великие ученые, как Шейх Кулейни, Шейх Садуг, Шейх Муфид, Шейх Туси были под покровительством бувейхитов. Впоследствии внутренние распри, а также наличие соседних великих государств привело к ослаблению бувейхитов. В 1055 году сельджуки атаковали Багдад и одержали победу. Государство бувейхитов пало, просуществовав приблизительно в течение века.