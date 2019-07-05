ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 40 млн. долларов Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 40 млн. долларов
Кто состоит в секте «Свидетели Иеговы» и каковы их особенности? Кто состоит в секте «Свидетели Иеговы» и каковы их особенности?
Первое видео ИГИЛ из Азербайджана Первое видео ИГИЛ из Азербайджана
2-го июля произойдет солнечное затмение. Выполнять ли намаз-аят? 2-го июля произойдет солнечное затмение. Выполнять ли намаз-аят?
Почему на грудь покойника кладут зеркало? Почему на грудь покойника кладут зеркало?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Новости по миру

Скончался судья, зачитавший Саддаму Хусейну смертный приговор

Скончался один из судей, вынесших смертный приговор экс-президенту Ирака Саддаму Хусейну, Рауф Решид.

Oн скончался 4 июля в больнице города Сулеймание, где получал лечение.

Отметим, что курд по национальности Р.Решид зачитал на суде вынесенный Саддаму Хусейну смертный приговор.

Напомним, что С.Хусейн родился 28 апреля 1937 года. В 2003 году в результате оккупации Ирака войсками многонациональной коалиции во главе с США и Великобританией он был свергнут. Он был арестован 13 декабря того же года в Тикрите.

Решением иракского суда от 5 ноября 2006 года Хусейн был приговорен к смерти. С.Хусейн был казнен через повешение 30 декабря 2006 года по решение Верховного суда Ирака.


Опубликовано:5 Июль, 2019  12:52, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
5 Июль, 2019
МВД, СГБ и Госкомитет провели совместный рейд
5 Июль, 2019
В Тунисе в госучреждениях запретили носить никаб
5 Июль, 2019
В Тегеране пригрозили захватить британский танкер в ответ на захват иранского
5 Июль, 2019
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
5 Июль, 2019
В Афганистане обстрелян рынок, погибли 6 человек

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Июль, 2019
МВД, СГБ и Госкомитет провели совместный рейд
5 Июль, 2019
В Тунисе в госучреждениях запретили носить никаб
5 Июль, 2019
В Тегеране пригрозили захватить британский танкер в ответ на захват иранского
5 Июль, 2019
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
5 Июль, 2019

Скончался судья, зачитавший Саддаму Хусейну смертный приговор
5 Июль, 2019

В Афганистане обстрелян рынок, погибли 6 человек
5 Июль, 2019

Кем были бувейхиты? Ислам в вопросах
5 Июль, 2019
Хуситы вновь атаковали саудовские аэропорты
5 Июль, 2019
В Средиземном море затонуло судно с мигрантами
4 Июль, 2019
Впервые в истории саудовская женщина вступила в должность посла в США
4 Июль, 2019
Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53
4 Июль, 2019
В Иране назвали условия для переговоров с США
4 Июль, 2019

Махмуд Аббас: Палестина не примет посредничество и план США
4 Июль, 2019
Эрдоган обвинил США в грабеже
4 Июль, 2019
Самолет экстренно сел из-за «бога» на борту
4 Июль, 2019
Путин поставил Зеленскому условие
4 Июль, 2019

Каково отношение Ислама к обряду «чылдаг»? Ислам в вопросах
4 Июль, 2019
В Сирии взорвался заминированный мотоцикл: есть жертвы
4 Июль, 2019
В Ираке ликвидированы 8 боевиков
3 Июль, 2019
В Сирии нашли массовое захоронение жертв ИГИЛ
3 Июль, 2019

Нетаньяху: Израиль готовится к военной операции в Газе
3 Июль, 2019
ООН назвала авиаудар по Триполи военным преступлением
3 Июль, 2019
Первое видео ИГИЛ из Азербайджана
3 Июль, 2019
В Сиднее задержаны подозреваемые в подготовке терактов сторонники ИГ
3 Июль, 2019

В Израиле начались массовые протесты эфиопских евреев Видео
3 Июль, 2019

Правдивы ли хадисы, повествующие об огромном савабе за определенные деяния? Ислам в вопросах
3 Июль, 2019

ИГИЛ возвращается Точка зрения
3 Июль, 2019

При авиаударе в Ливии погибли 40 беженцев
2 Июль, 2019
В Иране обезврежена шпионская сеть, действовавшая на атомных объектах
2 Июль, 2019
Сирия направила в ООН жалобу на атаки со стороны Израиля
2 Июль, 2019

Трамп: Иран играет с огнем
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com