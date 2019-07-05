Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум пытается развестись со своей сбежавшей женой Хайи бинт Аль-Хусейн и заочно подал на нее в суд.

Об этом сообщил CNN.

Отмечается, что шейх требует не только развода с супругой, но также и возвращения ему детей. Согласно заявлению суда, дело передано на рассмотрение президента.

Напомним, что 28 июня СМИ сообщили, что жена премьера ОАЭ, правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайя сбежала от супруга вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном. При этом женщина забрала с собой почти 40 миллионов долларов.

Шейху Мохаммеду бин Рашиду 69 лет, его состояние оценивается примерно в 12 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что в 2000 году одна из дочерей шейха - Шейка Шамса аль-Мактум - пыталась сбежать из семейного поместья в Суррее (Южная Англия). Ее вернули и, как выяснилось в прошлом году, отправили в Дубай. Отец говорит, что на исторической родине она «в безопасности».

Отметим, что принцесса Хайя бинт аль-Хусейн является единокровной сестрой нынешнего короля Иордании Абдаллы II. В апреле 2004 года она вышла замуж за вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума.