В Тегеране пригрозили захватить британский танкер в ответ на захват иранского

Иран угрожает захватить британский танкер в случае, если власти Гибралтара не освободят задержанный иранский танкер.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резайе.

"Обязанность Ирана заключается в том, чтобы действовать аналогично и захватить британский танкер, если иранский танкер не будет освобожден незамедлительно", - написал в Twitter Мохсен Резайе.

Отметим, что накануне власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

В связи с происшествием в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.