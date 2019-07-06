Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со счета в банке 34 миллиона долларов наличными.

Об этом в своем Facebook заявил экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

Он рассказал, что Порошенко снимал деньги с 17 мая по 18 июня в Международном инвестиционном банке, принадлежащем лично ему. По словам Портнова, в общей сложности было снято 34 миллиона долларов, а вес всей суммы денег составил около 340 килограммов стодолларовых купюр.

Кроме того, Портнов добавил, что снятые деньги Порошенко мог «перепрятать» или направить на подкуп избирателей. По его словам, на данный момент следственные органы ведут расследование по этому обращению.