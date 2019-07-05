Читатель спрашивает: Считается ли ростовщичеством, если товар продается в рассрочку дороже его наличной стоимости?

Ислам дозволяет торговлю, как наличными, так и в рассрочку. Цена товара при торговле в рассрочку может отличаться от ее наличной стоимости. Так, если ставится условие об оплате частями, то цена товара может превышать ее наличную стоимость. Но при этом между продавцом и покупателем обязательно должно заключаться соглашение, и покупатель, соглашаясь с этой ценой, должен купить товар. Подобная торговля не считается ростовщичеством (под проценты) и это не грех. Но и при торговле в рассрочку следует соблюдать справедливость и делать все по совести.