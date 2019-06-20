В воинской части Азербайджана произошел взрыв, есть погибшие

Утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на пресс-службе Министерства обороны, в результате падения заряда танкового снаряда из рук военнослужащего произошел взрыв.

В результате несчастного случая погибли прапорщик Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и младший сержант Салахов Самир Чингиз оглу.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям и близким погибших.

В результате инцидента пострадал прапорщик Мамедов Нурлан Рагим оглу.