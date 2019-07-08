США обсуждали с талибами вывод войск из Афганистана за 2,5 года

Представители США на консультациях с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) озвучивали возможность вывода американских войск из страны в течение двух с половиной лет.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источника издания, США допускали, что войска из Афганистана будут выведены в течение 2,5 года. Как отмечается в публикации, ранее речь шла о трех годах. Как пояснил источник, представители движения "Талибан" настаивали на том, что иностранные военнослужащие должны "покинуть страну в течение девяти месяцев".