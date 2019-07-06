Читатель спрашивает: О чем повествует книга «Мизанул-хикма» и достоверна ли она?

«Мизанул-хикма» - сборник хадисов. Эта книга составлена ученым по имени Рейшахри, который ныне здравствует. В разных изданиях она увидела свет в 5-тии и 10-ти томах. Кроме того, издан краткий вариант книги, а также переводы на иные языки. Особенность «Мизанул-хикма» в том, что в ней хадисы сгруппированы по алфавиту и темам. Это облегчает пользование книгой. В книге собраны в основном шиитские хадисы, есть хадисы и ахли-сунны. Не исключено, что среди собранных хадисов имеются слабые, потому что ни один из сборников хадисов не застрахован от этого.