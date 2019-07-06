ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Первое видео ИГИЛ из Азербайджана Первое видео ИГИЛ из Азербайджана
В воинской части Азербайджана произошел взрыв, есть погибшие В воинской части Азербайджана произошел взрыв, есть погибшие
Каково отношение Ислама к обряду «чылдаг»? Каково отношение Ислама к обряду «чылдаг»?
ИГИЛ возвращается ИГИЛ возвращается
Почему на грудь покойника кладут зеркало? Почему на грудь покойника кладут зеркало?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости » Ислам в вопросах

О чем повествует книга «Мизанул-хикма» и достоверна ли она?

Читатель спрашивает: О чем повествует книга «Мизанул-хикма» и достоверна ли она?

«Мизанул-хикма» - сборник хадисов. Эта книга составлена ученым по имени Рейшахри, который ныне здравствует. В разных изданиях она увидела свет в 5-тии и 10-ти томах. Кроме того, издан краткий вариант книги, а также переводы на иные языки. Особенность «Мизанул-хикма» в том, что в ней хадисы сгруппированы по алфавиту и темам. Это облегчает пользование книгой. В книге собраны в основном шиитские хадисы, есть хадисы и ахли-сунны. Не исключено, что среди собранных хадисов имеются слабые, потому что ни один из сборников хадисов не застрахован от этого.


Опубликовано:8 Июль, 2019  09:14, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Июль, 2019
Считается ли ростовщичеством, если товар продается в рассрочку дороже его наличной стоимости?
5 Июль, 2019
Кем были бувейхиты?
4 Июль, 2019
Каково отношение Ислама к обряду «чылдаг»?
3 Июль, 2019
Правдивы ли хадисы, повествующие об огромном савабе за определенные деяния?
2 Июль, 2019
Почему на грудь покойника кладут зеркало?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
8 Июль, 2019

В Нардаране и других местах будут открыты религиозные колледжи - ГКПРО
8 Июль, 2019
Экс-вице-премьер Турции покинул
8 Июль, 2019
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
8 Июль, 2019
Талибы освободили 40 военных на севере Афганистана
8 Июль, 2019
Иран приступил к обогащению урана выше уровня 3,67%
8 Июль, 2019
США зовут Германию в Сирию, а сами уходят
8 Июль, 2019
В Турции нейтрализованы террористы ПКК
8 Июль, 2019
Таджикские заключенные насмерть отравились хлебом
8 Июль, 2019

О чем повествует книга «Мизанул-хикма» и достоверна ли она? Ислам в вопросах
8 Июль, 2019
США обсуждали с талибами вывод войск из Афганистана за 2,5 года
8 Июль, 2019
В Сомали террористы казнили не менее десяти человек
6 Июль, 2019

В воинской части Азербайджана произошел взрыв, есть погибшие
6 Июль, 2019

Считается ли ростовщичеством, если товар продается в рассрочку дороже его наличной стоимости? Ислам в вопросах
6 Июль, 2019
Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
6 Июль, 2019
В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети
5 Июль, 2019
МВД, СГБ и Госкомитет провели совместный рейд
5 Июль, 2019
В Тунисе в госучреждениях запретили носить никаб
5 Июль, 2019
В Тегеране пригрозили захватить британский танкер в ответ на захват иранского
5 Июль, 2019
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
5 Июль, 2019

Скончался судья, зачитавший Саддаму Хусейну смертный приговор
5 Июль, 2019

В Афганистане обстрелян рынок, погибли 6 человек
5 Июль, 2019

Кем были бувейхиты? Ислам в вопросах
5 Июль, 2019
Хуситы вновь атаковали саудовские аэропорты
5 Июль, 2019
В Средиземном море затонуло судно с мигрантами
4 Июль, 2019
Впервые в истории саудовская женщина вступила в должность посла в США
4 Июль, 2019
Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53
4 Июль, 2019
В Иране назвали условия для переговоров с США
4 Июль, 2019

Махмуд Аббас: Палестина не примет посредничество и план США
4 Июль, 2019
Эрдоган обвинил США в грабеже
4 Июль, 2019
Самолет экстренно сел из-за «бога» на борту
4 Июль, 2019
Путин поставил Зеленскому условие
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com