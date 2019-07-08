США зовут Германию в Сирию, а сами уходят

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.

Как передает Gazeta, отмечается, что целью призыва стала необходимость в частичной замене американских войск на северо-востоке Сирии.

Джеффри рассказал об активной роли Германии в политическом процессе и как союзника в борьбе против «Исламского государства».

Спецпредставитель добавил, что власти США надеются на добровольную отправку нескольких сотен немецких военных.

Он подчеркнул необходимость международного присутствия в данном регионе и заявил о проведении переговоров с Турцией о создании зоны безопасности.