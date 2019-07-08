Иран приступил к обогащению урана выше уровня 3,67%

Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67%.

Как передает İslam.az, об этом сообщает IRNA со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

Сегодня ОАЭИ заявила о том, что в рамках третьего этапа сокращения обязательств по "ядерной сделке" может увеличить число действующих центрифуг.

Иранская сторона также сообщила о том, что глава МИД Джавад Зариф отправил письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. В нем говорится о том, что Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней. Через 60 дней Иран объявит, какие обязательства в рамках ядерной сделки сократит на третьем этапе.