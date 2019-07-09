Трамп обиделся на британского посла

Между Великобританией и США возник дипломатический скандал.

Как сообщает CNN, посол Великобритании в США Ким Дэррок в сообщениях для британского внешнеполитического ведомства называл Трампа «неумелым» и «некомпетентным».

С 2017 года, как отмечается в публикации, дипломат докладывал, что карьера Трампа «может закончиться позорно», а споры в Белом доме называл «драками на ножах».

После опубликования переписки между странами возникло напряжение.

Власти Великобритании не стали отрицать появившуюся информацию и заявили, что проведут расследование инцидента.

При этом отмечается, что посол пользуется полным доверием кабинета министров Британии, а его взгляды не обязательно должны совпадать со взглядами правительства.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал на скандал в присущей ему манере. Он заявил, что американские власти больше не будут сотрудничать с британским послом.

«Мы больше не будем иметь с ним дело. Хорошая новость для замечательной Великобритании — это то, что скоро у королевства появится новый премьер-министр», — написал Трамп в твиттере.

Отметим, что некоторое время между США и Великобританией наблюдается напряженность в отношениях из-за политики Трампа по поводу Ирана и торговых войн. Высказывания главы Белого Дома во время недавней поездки в Лондон вызвали недовольство общественности Туманного Альбиона.